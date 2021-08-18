Какие симптомы и изменения привычек в работе кишечника указывают на язвенный колит

Чтобы определить наличие болезни необходимо обращать внимание на следующие признаки:

понос, часто с кровью и слизью;

спастические боли в животе, зачастую возникают до дефекации;

усталость и утомляемость, что может быть связано с самим заболеванием, с анемией или с недостатком сна, если вам приходится постоянно вставать по ночам с болью или диареей;

повышенная температура и лихорадка с учащенным сердцебиением;

снижение аппетита и похудание;

анемия, вероятность ее появления выше, если вы теряете много крови или плохо питаетесь.

Кроме того, поводом для беспокойства считается боль в животе, кровь в стуле, регулярная диарея, не поддающаяся лечению безрецептурными лекарствами, или диарея, пробуждающая вас ото сна, а также необъяснимая лихорадка, продолжающаяся более одного-двух дней.

Стоит отметить, для снижения болевых ощущений или избавления от лихорадки не следует использовать ряд лекарственных средств, вроде ибупрофена, напроксена, аспирина и некоторые антибиотики, поскольку они могут вызвать обострения у людей, больных язвенным колитом.