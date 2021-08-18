Какие симптомы и изменения привычек в работе кишечника указывают на язвенный колит
Язвенный колит - заболевание, характеризующееся воспалением толстой и прямой кишки. Как сообщает медицинское издание «Медик Форум», причиной развития патологии может быть иммунная система, принимающая «дружественные бактерии» в толстой кишке, которые помогают пищеварению, как вредную инфекцию, в результате приводящую к воспалению толстой и прямой кишки. Кроме того, болезнь считают хронической, поскольку она может переходить в ремиссию, если суметь побороть рецидивы и обострения.
Чтобы определить наличие болезни необходимо обращать внимание на следующие признаки:
- понос, часто с кровью и слизью;
- спастические боли в животе, зачастую возникают до дефекации;
- усталость и утомляемость, что может быть связано с самим заболеванием, с анемией или с недостатком сна, если вам приходится постоянно вставать по ночам с болью или диареей;
- повышенная температура и лихорадка с учащенным сердцебиением;
- снижение аппетита и похудание;
- анемия, вероятность ее появления выше, если вы теряете много крови или плохо питаетесь.
Кроме того, поводом для беспокойства считается боль в животе, кровь в стуле, регулярная диарея, не поддающаяся лечению безрецептурными лекарствами, или диарея, пробуждающая вас ото сна, а также необъяснимая лихорадка, продолжающаяся более одного-двух дней.
Стоит отметить, для снижения болевых ощущений или избавления от лихорадки не следует использовать ряд лекарственных средств, вроде ибупрофена, напроксена, аспирина и некоторые антибиотики, поскольку они могут вызвать обострения у людей, больных язвенным колитом.
Фото: freepik.com
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