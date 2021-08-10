Какие симптомы и изменения на руках указывают на заболевание двигательных нейронов

Также в начале болезни можно обнаружить слабость мышц рук, ног или голоса. С данным заболеванием человек живет в среднем от одного до пяти лет, исключением считаются 10% людей, продолжительность жизни которых составляет порядка десяти лет. Отмечается, что выявляют болезнь в возрасте от 20 до 40 лет.

«Обычно болезнь прогрессирует очень медленно. Ранние симптомы могут включать тремор вытянутых рук, мышечные судороги при физической активности и мышечные подергивания. У людей также может быть слабость мышц лица, челюсти и языка, что приводит к проблемам с жеванием, глотанием и речью. Со временем у людей развивается слабость в руках и ногах, часто начинающаяся в области таза или плеч. У них также могут появиться боль и онемение в руках и ногах», — передали данные сотрудники Национального института неврологических расстройств и инсульта.

Кроме того, ранние симптомы заболевания двигательных нейронов включают: мышечные боли, судороги, подергивания; неуклюжесть, спотыкание; невнятная речь, трудности с глотанием или жеванием; усталость; истощение мышц, потеря веса; эмоциональная лабильность — например, когда небольшое расстройство может вызвать преувеличенную реакцию, плач или смех; когнитивные изменения.