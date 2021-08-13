Какие родинки необходимо удалять, поскольку они опасны для здоровья

«Удаляют те образования, которые ощутимо выступают над уровнем кожи и расположены в местах, где происходит их постоянная травматизация – одеждой, нижним бельем, аксессуарами. Чаще всего это области шеи, подмышек, паха и спины. Даже если образование плоское, но находится, например на стопе, его тоже надо удалять из-за постоянного соприкосновения с обувью», – сообщила Ирина Оловянишникова в беседе с изданием «Доктор Питер».

Вдобавок стоит избавиться от родинок, которые были травмированы хотя бы один раз, появились во взрослом возрасте или доставляют эстетический дискомфорт. При этом особое внимание важно уделить случаям, когда образования увеличиваются в размерах и меняют цвет и очертания.