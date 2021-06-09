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Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

С возрастом организм ослабевает и человек приобретает множество заболеваний. Никто не застрахован и от деменции, а наиболее распространенным случаем слабоумия считается болезнь Альцгеймера. Недуг характеризуется прогрессирующим снижением когнитивных способностей (памяти, внимания, речи, ориентации в пространстве и прочее), что в конечном итоге приводит к их полной утрате. Чаще всего заболевание встречается у лиц старше 65 лет, но в некоторых случаях может возникать раньше.

Как сообщает издание Express, провалы в памяти связаны с амилоидными белками, которые образуют бляшки в тканях мозга, также болезни Альцгеймера свойственно снижение количества нейромедиаторов, посылающих сигналы между клетками мозга.

Ранняя диагностика заболевания помогает замедлить развитие болезни, для этого следует обращать внимание на некоторые симптомы. К первоначальным признакам Альцгеймера относятся следующие ситуации:

  • человек не помнит о недавних разговорах или событиях;
  • кладет предметы в необычные для них места;
  • забывает названия мест и предметов;
  • трудно подбирает слова;
  • задает одни и те же вопросы несколько раз;
  • с трудом рассуждает и принимает решения;
  • становится нерешительным;
  • часто меняется настроение, отмечается повышенная тревожность и волнение.

Издание ссылается на советы Национальной службы здравоохранения Великобритании. По их мнению, лучшее средство профилактики заболевания считается здоровый образ жизни. Отсутствие вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, занятия спортом, а также социальная активность (реальное общение) снижают вероятность деменции.

Чтение, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, новые хобби и групповые виды спорта позволяют стимулировать мозговую деятельность человека и положительно сказываются на его умственном здоровье.

Фото: freepik.com

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