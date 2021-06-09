Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

Как сообщает издание Express, провалы в памяти связаны с амилоидными белками, которые образуют бляшки в тканях мозга, также болезни Альцгеймера свойственно снижение количества нейромедиаторов, посылающих сигналы между клетками мозга.

Ранняя диагностика заболевания помогает замедлить развитие болезни, для этого следует обращать внимание на некоторые симптомы. К первоначальным признакам Альцгеймера относятся следующие ситуации: