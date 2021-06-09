Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера
Как сообщает издание Express, провалы в памяти связаны с амилоидными белками, которые образуют бляшки в тканях мозга, также болезни Альцгеймера свойственно снижение количества нейромедиаторов, посылающих сигналы между клетками мозга.
Ранняя диагностика заболевания помогает замедлить развитие болезни, для этого следует обращать внимание на некоторые симптомы. К первоначальным признакам Альцгеймера относятся следующие ситуации:
- человек не помнит о недавних разговорах или событиях;
- кладет предметы в необычные для них места;
- забывает названия мест и предметов;
- трудно подбирает слова;
- задает одни и те же вопросы несколько раз;
- с трудом рассуждает и принимает решения;
- становится нерешительным;
- часто меняется настроение, отмечается повышенная тревожность и волнение.
Издание ссылается на советы Национальной службы здравоохранения Великобритании. По их мнению, лучшее средство профилактики заболевания считается здоровый образ жизни. Отсутствие вредных привычек, правильное и сбалансированное питание, занятия спортом, а также социальная активность (реальное общение) снижают вероятность деменции.
Чтение, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, новые хобби и групповые виды спорта позволяют стимулировать мозговую деятельность человека и положительно сказываются на его умственном здоровье.
Фото: freepik.com
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