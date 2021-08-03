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Какие ранние признаки предупреждают о риске сердечного приступа

Сердечный приступ — опасная для жизни патология, требующая срочной медицинской помощи. Между тем в большинстве случаев можно предотвратить развитие болезни и ее страшные последствия с помощью здорового питания и регулярной физической активности. Об этом сообщает медицинское онлайн-издание «Медик Форум». Кроме того, болезнь больше распространена среди мужчин в возрасте от 45 лет и женщин старше 55 лет.
Какие ранние признаки предупреждают о риске сердечного приступа

Выявить предрасположенность к развитию сердечной болезни помогут ранние симптомы. В первую очередь сердечный приступ связывают с дискомфортом в центре груди, он длится несколько минут, способен прекратиться, а спустя время вернуться вновь. Также стоит обратить внимание на боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти и животе — они могут быть еще одними признаками. Внезапно появившаяся отдышка, которая чаще встречается у женщин, должна насторожить людей обоих полов. Кроме того, возможно появление холодного пота, тошноты или головокружения.

Подвержены сердечному приступу люди со слишком высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, диабетом и избыточным весом.

Фото: freepik.com

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