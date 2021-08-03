Какие ранние признаки предупреждают о риске сердечного приступа

Выявить предрасположенность к развитию сердечной болезни помогут ранние симптомы. В первую очередь сердечный приступ связывают с дискомфортом в центре груди, он длится несколько минут, способен прекратиться, а спустя время вернуться вновь. Также стоит обратить внимание на боль или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти и животе — они могут быть еще одними признаками. Внезапно появившаяся отдышка, которая чаще встречается у женщин, должна насторожить людей обоих полов. Кроме того, возможно появление холодного пота, тошноты или головокружения.

Подвержены сердечному приступу люди со слишком высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, диабетом и избыточным весом.