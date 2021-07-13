Какие проявления на руках указывают на высокий риск сердечного приступа

Однако на перечисленные патологии могут указывать специфические признаки на руках, об этом сообщается в медицинском издании «Медик Форум». В первую очередь следует обратить внимание, если появилась желто-оранжевая бугорковая сыпь на пальцах, которая сигнализирует о чрезвычайно высоком уровне триглицеридов (жировых компонентов) в крови.

Кроме того, маленькие точки, полоски или пятна крови, возникающие под ногтем без травмирования пальцев, могут указывать на эндокардит, который увеличивает риск возникновения сердечного приступа. И посинение или появившийся сероватый оттенок на пальцах и ногтях указывают на патологические процессы.

Также к признаками развития заболеваний, которые способны довести до сердечного приступа, относятся гриппоподобные симптомы, необъяснимая потеря веса, бледная кожа, боль в мышцах и суставах.