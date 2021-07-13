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Какие проявления на руках указывают на высокий риск сердечного приступа

Несколько патологий считаются виновниками возникновения сердечного приступа, к ним относятся ишемическая болезнь сердца и эндокардит. В результате ишемической болезни из-за накопления жировых отложений сужаются артерии, которые поставляют в сердечную мышцу насыщенную кислородом кровь. А эндокардит характеризуется как инфекция внутренней оболочки камер сердца и клапанов, которая появляется в результате проникновения вместе с кровью в поврежденные или ослабленные участки сердца бактерий или грибков.
Какие проявления на руках указывают на высокий риск сердечного приступа

Однако на перечисленные патологии могут указывать специфические признаки на руках, об этом сообщается в медицинском издании «Медик Форум». В первую очередь следует обратить внимание, если появилась желто-оранжевая бугорковая сыпь на пальцах, которая сигнализирует о чрезвычайно высоком уровне триглицеридов (жировых компонентов) в крови.

Кроме того, маленькие точки, полоски или пятна крови, возникающие под ногтем без травмирования пальцев, могут указывать на эндокардит, который увеличивает риск возникновения сердечного приступа. И посинение или появившийся сероватый оттенок на пальцах и ногтях указывают на патологические процессы.

Также к признаками развития заболеваний, которые способны довести до сердечного приступа, относятся гриппоподобные симптомы, необъяснимая потеря веса, бледная кожа, боль в мышцах и суставах.

Фото: freepik.com

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