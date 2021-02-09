Какие простые способы помогут снизить риск развития слабоумия

Кроме того, Брей посоветовала изменить свой привычный рацион в пользу средиземноморской диеты, которая уже давно признана одной из самых сбалансированных. А многочисленные исследования уже неоднократно доказали, что она благотворно сказывается на работе мозга. Также стоит включить в свой рацион пищу, богатую цинком, ферментированные продукты, корицу, способствующую нормализации уровня сахара в крови, а также антиоксиданты, которые борются с пагубным воздействием на мозг и организм в целом свободных радикалов и окислительного стресса.

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