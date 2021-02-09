Какие простые способы помогут снизить риск развития слабоумия
Как сообщила онлайн-изданию Express врач-диетолог Ханна Брей, коррекция питания и простые полезные привычки помогут избежать деменции. Среди них специалист выделяет частые прогулки на свежем воздухе – они должны стать вашей ежедневной рутиной, так как именно это способствует улучшению мозгового кровообращения и способствует развитию его когнитивных функций. Не менее важно, по мнению специалиста, придерживаться интервального голодания. Пауза в 12 часов в приеме пищи позволит мозгу «очиститься».
Кроме того, Брей посоветовала изменить свой привычный рацион в пользу средиземноморской диеты, которая уже давно признана одной из самых сбалансированных. А многочисленные исследования уже неоднократно доказали, что она благотворно сказывается на работе мозга. Также стоит включить в свой рацион пищу, богатую цинком, ферментированные продукты, корицу, способствующую нормализации уровня сахара в крови, а также антиоксиданты, которые борются с пагубным воздействием на мозг и организм в целом свободных радикалов и окислительного стресса.
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Фото: depositphotos
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