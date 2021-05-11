Какие продукты запрещены людям с аллергией на цветение, сообщила врач

Дали рекомендует отказаться от некоторых фруктов и овощей. Аллергикам лучше скорректировать свое питание и исключить следующие продукты: яблоки, груши, сливы, персики, нектарины и морковь, сельдерей, петрушку. «Лучше не принимать эти продукты всю жизнь в сыром виде, в виде соков, особенно свежевыжатых, поскольку молекулы аллергенов одинаковые что в пыльце, что в вышеперечисленных продуктах», — сообщает врач.

Если реакцию вызывают злаковые травы, таким аллергикам приходится тяжелее переносить недуг. Стоит исключить из питания мед и остерегаться укусов пчел.

Следующая категория — пыльца сорных растений, то есть дикорастущих. К основным аллергенам относят сорняки амброзии и полынь. «Самые сильные перекрестно реагирующие продукты — это семечки, подсолнечное масло, дыня, арбуз, мед, специями нельзя пользоваться», — пояснила аллерголог.

В заключение Дали Мачарадзе добавила, что снизить реакцию на аллергены помогут лекарственные препараты. Но перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.