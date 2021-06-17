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Какие продукты увеличивают риск возникновения тромбов

Тромб — образование внутри кровеносных сосудов, которое, закрепившись на их стенке, затрудняет кровообращение, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В зоне риска находятся люди с диагностированными атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками (например, курение) и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, увеличивает вероятность возникновения тромбоза и употребление некоторых продуктов.

Об этом рассказала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич, сообщают «РИА Новости». По ее словам, необходимо ограничить потребление простых углеводов, например, сладкого, хлеба или выпечки, а также сахара, значительная доза которого содержится в различных в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Данные продукты негативно влияют на свертываемость крови и могут привести к тромбозу.

«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя», — сообщила на своем YouTube-канале врач. Помимо этого, лучше воздержаться от употребления продуктов, богатых витамином К, при приеме антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Так как зеленый чай, овощи и говяжья или свиная печень снижают действие подобных лекарств и способны привести к негативным последствиям.

Фото: freepik.com

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