Какие продукты увеличивают риск возникновения тромбов

«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя», — сообщила на своем YouTube-канале врач. Помимо этого, лучше воздержаться от употребления продуктов, богатых витамином К, при приеме антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Так как зеленый чай, овощи и говяжья или свиная печень снижают действие подобных лекарств и способны привести к негативным последствиям.