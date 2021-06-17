Какие продукты увеличивают риск возникновения тромбов
Об этом рассказала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич, сообщают «РИА Новости». По ее словам, необходимо ограничить потребление простых углеводов, например, сладкого, хлеба или выпечки, а также сахара, значительная доза которого содержится в различных в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах. Данные продукты негативно влияют на свертываемость крови и могут привести к тромбозу.
«Безусловно, одним из самых опасных является алкоголь. Не злоупотребляйте, а лучше исключите совсем. Также имейте в виду, что почти все сердечно-сосудистые катастрофы случаются на следующий день после приема алкоголя», — сообщила на своем YouTube-канале врач. Помимо этого, лучше воздержаться от употребления продуктов, богатых витамином К, при приеме антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь. Так как зеленый чай, овощи и говяжья или свиная печень снижают действие подобных лекарств и способны привести к негативным последствиям.
Фото: freepik.com
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