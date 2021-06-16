Какие продукты снижают риск сердечных заболеваний
Как сообщает Eat This, Not That, для снижения рисков возникновения сердечных заболеваний стоит разнообразить свой рацион полезными продуктами.
Стручки сои являются отличным источником магния, фолиевой кислоты и калия. Эти питательные вещества помогают контролировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца, снижая риск сердечных заболеваний. Клетчатка, которая содержится в бобовых, тоже защищает сердце, повышая способность организма вырабатывать рецепторы липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), они действуют как вышибалы, вытягивая «плохой» холестерин из крови.
Исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что люди, подверженные стрессу, имеют проблемы с лишним весом, рискуют столкнуться с заболеваниями сердца, диабетом и даже раком. При повышенной тревоге у человека вырабатывается кортизол — гормон стресса или жира живота, он способен вытягивать липиды из кровотока и хранить их в жировых клетках. А чай ройбуш — отличное успокаивающее средство, так как снижает уровень гормонов стресса, которые вызывают голод и накопление жира. Поэтому чай полезен не только для сердца, но и способствует похудению.
Помидоры богаты ликопинами и антиоксидантами, которые снижают риск некоторых видов рака и сердечных заболеваний, так как расширяют кровеносные сосуды. Также полезен виноград.
Употребление около 30 граммов грецких орехов практически каждый день может снизить риск сердечных заболеваний примерно на 40%. Они полезны антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами.
Сладкое тоже может быть полезным, главное правильно его выбирать. Например, темный шоколад, содержащий не менее 70% какао, обладает противовоспалительными свойствами благодаря полифенолам и флаванолам в составе, которые помогают защитить сердце.
Витамин D, калий и кальций содержатся в натуральном йогурте, который способен снизить кровяное давление и риск гипертонии.
Авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень ЛПНП («плохого» холестерина) и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также уровень ЛПНП снижают магний и антиоксиданты, которыми богат миндаль. Кроме того, орех регулирует уровень сахара в крови, а также контролирует кровяное давление.
Сейчас лето, а значит, самое время начать питаться свежими ягодами. Клубника, малина и черника богаты антиоксидантами, они защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые повышают риск сердечных заболеваний и рака.
А корень имбиря обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, снижает уровень холестерина и укрепляет сердце. Также одним из самых полезных продуктов для сердца считается овсянка.
Фото: freepik.com
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