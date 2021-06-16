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Какие продукты снижают риск сердечных заболеваний

В современном мире распространены различные заболевания сердца. На повышение рисков возникновения проблем со здоровьем влияет множество факторов: наследственность, наличие вредных привычек, ожирение и прочее, а также неправильное питание. Согласно исследованию Университета Эмори, более 50% всех смертей от сердечных приступов можно предотвратить с помощью некоторых изменений в своих пищевых привычках.

Как сообщает Eat This, Not That, для снижения рисков возникновения сердечных заболеваний стоит разнообразить свой рацион полезными продуктами.

Стручки сои являются отличным источником магния, фолиевой кислоты и калия. Эти питательные вещества помогают контролировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца, снижая риск сердечных заболеваний. Клетчатка, которая содержится в бобовых, тоже защищает сердце, повышая способность организма вырабатывать рецепторы липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), они действуют как вышибалы, вытягивая «плохой» холестерин из крови.

Исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что люди, подверженные стрессу, имеют проблемы с лишним весом, рискуют столкнуться с заболеваниями сердца, диабетом и даже раком. При повышенной тревоге у человека вырабатывается кортизол — гормон стресса или жира живота, он способен вытягивать липиды из кровотока и хранить их в жировых клетках. А чай ройбуш — отличное успокаивающее средство, так как снижает уровень гормонов стресса, которые вызывают голод и накопление жира. Поэтому чай полезен не только для сердца, но и способствует похудению.

Помидоры богаты ликопинами и антиоксидантами, которые снижают риск некоторых видов рака и сердечных заболеваний, так как расширяют кровеносные сосуды. Также полезен виноград.

Употребление около 30 граммов грецких орехов практически каждый день может снизить риск сердечных заболеваний примерно на 40%. Они полезны антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами.

Сладкое тоже может быть полезным, главное правильно его выбирать. Например, темный шоколад, содержащий не менее 70% какао, обладает противовоспалительными свойствами благодаря полифенолам и флаванолам в составе, которые помогают защитить сердце.

Витамин D, калий и кальций содержатся в натуральном йогурте, который способен снизить кровяное давление и риск гипертонии.

Авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень ЛПНП («плохого» холестерина) и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также уровень ЛПНП снижают магний и антиоксиданты, которыми богат миндаль. Кроме того, орех регулирует уровень сахара в крови, а также контролирует кровяное давление.

Сейчас лето, а значит, самое время начать питаться свежими ягодами. Клубника, малина и черника богаты антиоксидантами, они защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые повышают риск сердечных заболеваний и рака.

А корень имбиря обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, снижает уровень холестерина и укрепляет сердце. Также одним из самых полезных продуктов для сердца считается овсянка.

Фото: freepik.com

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