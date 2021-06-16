Какие продукты снижают риск сердечных заболеваний

Помидоры богаты ликопинами и антиоксидантами, которые снижают риск некоторых видов рака и сердечных заболеваний, так как расширяют кровеносные сосуды. Также полезен виноград.

Употребление около 30 граммов грецких орехов практически каждый день может снизить риск сердечных заболеваний примерно на 40%. Они полезны антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами.

Сладкое тоже может быть полезным, главное правильно его выбирать. Например, темный шоколад, содержащий не менее 70% какао, обладает противовоспалительными свойствами благодаря полифенолам и флаванолам в составе, которые помогают защитить сердце.

Витамин D, калий и кальций содержатся в натуральном йогурте, который способен снизить кровяное давление и риск гипертонии.

Авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень ЛПНП («плохого» холестерина) и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также уровень ЛПНП снижают магний и антиоксиданты, которыми богат миндаль. Кроме того, орех регулирует уровень сахара в крови, а также контролирует кровяное давление.

Сейчас лето, а значит, самое время начать питаться свежими ягодами. Клубника, малина и черника богаты антиоксидантами, они защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые повышают риск сердечных заболеваний и рака.

А корень имбиря обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, снижает уровень холестерина и укрепляет сердце. Также одним из самых полезных продуктов для сердца считается овсянка.