Какие продукты снижают риск сердечных заболеваний

Как сообщает Eat This, Not That, для снижения рисков возникновения сердечных заболеваний стоит разнообразить свой рацион полезными продуктами.

Стручки сои являются отличным источником магния, фолиевой кислоты и калия. Эти питательные вещества помогают контролировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца, снижая риск сердечных заболеваний. Клетчатка, которая содержится в бобовых, тоже защищает сердце, повышая способность организма вырабатывать рецепторы липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), они действуют как вышибалы, вытягивая «плохой» холестерин из крови.

Исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что люди, подверженные стрессу, имеют проблемы с лишним весом, рискуют столкнуться с заболеваниями сердца, диабетом и даже раком. При повышенной тревоге у человека вырабатывается кортизол — гормон стресса или жира живота, он способен вытягивать липиды из кровотока и хранить их в жировых клетках. А чай ройбуш — отличное успокаивающее средство, так как снижает уровень гормонов стресса, которые вызывают голод и накопление жира. Поэтому чай полезен не только для сердца, но и способствует похудению.