Какие продукты провоцируют появление неприятного запаха тела

В большинстве случаев неприятный запах тела связывают с употреблением алкоголя. Как сообщает врач Ирина Юзуп, «перегар» исходит не только из ротовой полости: организм, пропуская жидкость через кишечник и клетки печени, образует уксусную кислоту, которая выйдет позже с мочой и потом. Также негативно влияют на организм сладкое и мучное, поскольку тогда в организме растет количество простейших грибов. Это нормально, если дрожжи регулярно не снабжать простыми сахарами, иначе они выходят из-под контроля иммунной системы, что в результате спровоцирует кандидоз.

«В вашем рационе действительно могут быть продукты, употребление которых повышает уровень серы в организме, из-за чего он выделяет серосодержащие газы. К ним относят отварные яйца, капусту (кейл, пак-чой), чеснок и зеленый лук, тмин, карри. Но при нормальной работе кишечника и иммунной системы даже частое употребление такой пищи не спровоцирует усиление запаха пота», — говорит Ирина Юзуп в беседе с «Доктор Питер». Кроме того, на появление обильного потоотделения влияет злоупотребление кофейными, газированными напитками и острой пищей.