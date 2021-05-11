Какие продукты провоцируют панкреатит, и что делать при его обострении

После длительных праздников наблюдается увеличение количества пациентов с диагнозом «панкреатит» в больницах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий отделением экстренной хирургической помощи Боткинской больницы Андрей Колотильщиков.

Панкреатит — заболевание поджелудочной железы, обострение которого возникает после массивных алкогольных возлияний и избыточного употребления жирной и острой пищи. «Хуже всего для поджелудочной железы — это газированные напитки, алкоголь, жирная еда. Количество съеденного тоже влияет: не переедать и не перепивать», — отмечает Колотильщиков.

Панкреатит проявляется следующими симптомами: тошнота и рвота, боли в верхней части живота, иногда отдающие в поясницу, повышенное газообразование, неустойчивый стул.

Избежать воспаления поджелудочной железы можно, если придерживаться некоторых правил: питаться часто, дробно и маленькими порциями, не голодая. В рационе должны преобладать продукты с наименьшим содержанием жира. Отдавайте предпочтение курице, индейке и рыбе, а готовить их лучше для здоровья на пару, запекать в духовке или просто отварить.

Если же у вас случился приступ острого панкреатита, не занимайтесь самолечением — вызывайте врача, только он может поставить вам верный диагноз и исключить отравление или инфекцию.