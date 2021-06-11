Какие продукты помогут в профилактике мочекаменной болезни

Для профилактики заболевания наиболее полезный продукт — орехи кешью. Так как они считаются отличным источником магния, который необходим в борьбе с мочекаменной болезнью. «В ста граммах кешью содержится 68% от рекомендуемой суточной нормы потребления магния. Это достаточно для того, чтобы при ежедневном употреблении 50 граммов орехов его в организме было достаточно для нормализации кальциевого обмена при условии, что остальной процент нормы мы получим из других продуктов», — сообщила Чехонина. Также в комплексе с магнием отлично подойдет витамин В6. Он содержится в пшеничных отрубях, будет полезно добавлять их пищу в течение дня, нужно всего 50 граммов.

«Хорошо пить щелочные минеральные воды, еще лучше лечебно-столовые, которые разрешается употреблять ежедневно, но в небольшом количестве — один стакан. Нужно выбирать воду с высоким содержанием магния. Таким образом, мы получим дополнительный магний для профилактики образования камней и простимулируем работу почек, поскольку такие воды обладают мягким мочегонным эффектом», — рассказала врач-диетолог.

Кроме того, полезен и белок. Лучший источник в таком случае — рыба, так как легче усваивается. Рекомендуемая дозировка 100-150 граммов три раза в неделю. Помимо белка, например, горбуша богата омегой-3, которая защищает почки.