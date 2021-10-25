Какие признаки указывают на патологию щитовидки и как поступить при их обнаружении

В первую очередь о патологии свидетельствует недостаток серотонина («гормона счастья»), тогда человек испытывает эмоциональную подавленность, нехватку сил, хроническую усталость и не может сосредоточиться во время какого-то дела. Еще одним признаком может быть повышенная тревожность.

«Резкая потеря веса и слабость или, наоборот, быстрый набор веса. Вы можете правильно питаться, заниматься спортом, но все это не будет благотворно влиять на организм из-за нарушения обмена веществ», — сообщил Панов «Известиям».

Кроме того, на проблемы с щитовидкой указывает недостаток тироксина. Из-за дефицита этого гормона возникают боли в мышцах и суставах, которые вызываются разрушением нервных клеток. О нехватке или, наоборот, излишнем выделении гормонов щитовидной железы наблюдается повышенное или пониженное артериальное давление. Определить нарушения в работе органа позволяет и повышенный уровень холестерина.

При обнаружении перечисленных признаков специалист рекомендует обратиться к врачу. В случае подтверждения диагноза больного может ожидать медикаментозное лечение, радиойодтерапия или хирургическое вмешательство. «Лечение для каждого человека индивидуально и назначается врачом, так как только по анализам и сопутствующим симптомам можно определить, в чем проблема у конкретного человека. Самыми распространенными заболеваниями являются: гипертиреоз (избыточная выработка гормонов Т3 и Т4), гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов), диффузный токсический зоб (генетическое нарушение иммунной системы и разрастание железы), эндемический зоб (недостаток йода в организме), аутоиммунный тиреоидит (изменение иммунной системы)», — уточнил Панов, а чтобы предупредить заболевания щитовидки, посоветовал избегать стресса и правильно питаться.