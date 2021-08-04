Какие признаки рассеянного склероза важно заметить как можно раньше

Как сообщает онлайн-издании «Медик Форум», симптоматика заболевания проявляется у людей с разной интенсивностью: одни могут испытывать усталость, а другие — паралич или потерю зрения. Признаки рассеянного склероза могут временно прекратить проявляться, затем вернуться вновь с большей силой.

Среди ранних симптомов специалисты выделяют проблемы со зрением. Во время обсуждаемой болезни могут возникнуть цветовая слепота, боль в глазах или вспышки света, ощущаемые при движении ими. Кроме того, болезнь может привести к потере четкости, двоению в глазах или потере зрения. Также больные часто жалуются на выраженную слабость, особенно в ногах.

В начале развития рассеянного склероза возможно онемение или покалывание на лице, в руках, ногах или пальцах; болезненные мышечные спазмы и скованность в мышцах; головокружение, проблемы с координацией и равновесием.

К еще одним предупреждающим признакам относятся: проблемы с мочевым пузырем (частое мочеиспускание, сильные позывы или неспособность удерживать мочу), сексуальная дисфункция, проблемы с кишечником (запор и недержание кишечника), проблемы с речью (невнятная или трудная для понимания) и глотанием (трудности с жеванием или глотанием).