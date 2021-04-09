Какие признаки рака легких люди чаще всего игнорируют
Ученые NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) поделились рядом признаков, которые помогут диагностировать рак легких на начальных стадиях. Об этом сообщает издание Express.
Если у вас появились кашель, боль в груди, одышка или вы чувствуете постоянную тяжесть в груди – вам необходимо срочно обратится ко врачу, так как данные симптомы считаются самыми частыми предвестниками страшной болезни.
Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта также могут свидетельствовать о появлении злокачественных новообразований, потому стоит обратить внимание на вздутие живота и на стабильность в работе кишечника.
Резкая потеря веса, кровотечения и новые родинки тоже должны насторожить.
А чтобы предупредить болезнь, необходимо придерживаться здорового образа жизни: заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, особенно от курения, и правильно питаться. Соблюдение таких простых правил существенно снизит риск появления опухоли в легких.
Фото: freepik.com
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