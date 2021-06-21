Как понять, что у вас рак щитовидной железы: необычные признаки

«Самый очевидный симптом подострого тиреоидита — боль в шее, вызванная опухшей и воспаленной щитовидной железой. Иногда боль может распространяться на челюсть или уши», — сообщается в медицинском издании «Медик Форум». Существуют и другие признаки и симптомы, предупреждающие о раке щитовидной железы, которые включают: шишку на шее, иногда быстро растущую; отек шеи; боль в передней части шеи, иногда доходящая до ушей; охриплость или другие изменения голоса, которые не проходят; проблемы с глотанием; затрудненное дыхание; постоянный кашель, не связанный с простудой.

Согласно данным Cancer Research UK, некоторые доброкачественные состояния щитовидной железы повышают риск рака щитовидной железы. К ним относятся: узелки (аденомы), увеличенная (зоб) и воспаления (тиреоидит). По мнению специалистов, рак чаще встречается у людей, прошедших лучевую терапию, особенно у людей, получавших лучевую терапию в детстве. Еще не известно, что считается причиной развития онкологии, но существует предположение, что изменения в ДНК клеток человека играют роль в этом процессе.