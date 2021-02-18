Какие показатели артериального давления считаются нормальными
Как сообщили врачи онлайн-изданию «Маяк», нормой для взрослого здорового человека считается уровень артериального давления – 130 на 85 мм ртутного столба. При этом данные показатели не константа и они могут колебаться в зависимости от погоды, времени суток, стресса, физических нагрузок.
Так, по данным специалистов, во время сна и в покое давление немного снижается, а при волнении, курении, занятиях спортом, наоборот, повышается. Однако важное замечание: если вы здоровы, эти колебания носят кратковременный, незначительный и эпизодический характер. Затем все показатели возвращаются к нормальным значениям. Если же вы подвержены резким колебаниям артериального давления и оно долго не снижается, это повод обратиться к кардиологу, чтобы он назначил для вас подходящую гипертоникам терапию.
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Фото: depositphotos
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