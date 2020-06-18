Какие основные симптомы коронавируса чаще всего встречаются у детей
Об этом утверждается в материалах, опубликованных на сайте PLoS Medicine, которые опираются на масштабное исследование ученых, проведенное в 4 больницах Западного Китая. По словам экспертов, в то время как лихорадка наблюдалась всего у 44% взрослых, дети страдали от нее в 76% зарегистрированных случаев. Также у 12% наблюдаемых детей были отмечены диарея и приступы рвоты, а кашель – у 62% юных пациентов с диагностированным коронавирусом. В то же время проблемы с дыханием и легкими у детей проявляются реже и гораздо позже, чем у заболевших взрослых людей.
Кроме того, более ранние исследования отмечали, что дети гораздо реже заражаются этой инфекцией, а у юных пациентов, у которых все же диагностирован COVID-19, появляются сыпь и воспаления, очень похожие по внешним признакам на болезнь Кавасаки. Ученые всего мира призывают, несмотря на снятие ограничений, соблюдать меры безопасности и социального дистанцирования, чтобы снизить риск заражения вирусной инфекцией. Напомним, что пандемия коронавируса официально началась в мире 11 марта – именно в этот день ВОЗ объявила об этом и начался повсеместный карантин. За это время, по данным на 18 июня 2020 года, в мире заразилось 8 349 950 человек, из них в России зафиксированы 561 091 случай. За последние сутки коронавирус выявлен у 7790 человек. Количество проведенных в стране тестов вплотную приблизилось к 16 миллионам. Общее число скончавшихся в мире достигло отметки 448 959 человек, в России – 7660 случаев.
На данный момент в России постепенно снимаются все ограничения, введенные на период самоизоляции, однако врачи, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и ВОЗ настаивают на соблюдении масочного режима и по возможности социального дистанцирования.
Фото: pexels
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