Какие ошибки в уходе за волосами совершают почти все россиянки

По его мнению, всем без исключения точно стоит отказаться от некогда очень популярной укладки – начеса. Для придания дополнительного объема и сегодня нередко волосы чешут против их роста. «Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно», – прокомментировал врач.

Специалист также отметил, что прическа вроде хвоста или пучка и длина волос не влияет на их количество. Определить потерю волос можно, наблюдая за шириной пробора, чем шире он становится, тем быстрее вам необходима квалифицированная помощь. При этом распространенной ошибкой является желание укоротить редеющие локоны, ведь длина вообще никак не влияет на их здоровье.

Еще одна распространенная ошибка: при внезапно начавшей быстро засаливаться шевелюре часто использовать шампунь для жирных волос. Совет Абрамова: «Чем чаще вы моете голову, тем нейтральнее должен быть шампунь». В противном случае шампуни для жирных волос спровоцируют повышенную выработку себума, и ситуация лишь ухудшится.