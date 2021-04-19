Какие ошибки в уходе за волосами совершают почти все россиянки
Конечно, качество волос зависит от множества факторов: состояния нервной системы и внутренних показателей, образа жизни, окружающей среды, частоты воздействия химических (окрашивание), термических (использование выпрямителей, фена) и физических (расческа, резинка) процессов. Чтобы облегчить жизнь своей шевелюре, надо стараться не травмировать ее, поэтому аксессуары, заколки и резинки следует выбирать с гладкой поверхностью и отказаться от некоторых способов укладки волос. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-трихолог Георгий Абрамов.
По его мнению, всем без исключения точно стоит отказаться от некогда очень популярной укладки – начеса. Для придания дополнительного объема и сегодня нередко волосы чешут против их роста. «Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно», – прокомментировал врач.
Специалист также отметил, что прическа вроде хвоста или пучка и длина волос не влияет на их количество. Определить потерю волос можно, наблюдая за шириной пробора, чем шире он становится, тем быстрее вам необходима квалифицированная помощь. При этом распространенной ошибкой является желание укоротить редеющие локоны, ведь длина вообще никак не влияет на их здоровье.
Еще одна распространенная ошибка: при внезапно начавшей быстро засаливаться шевелюре часто использовать шампунь для жирных волос. Совет Абрамова: «Чем чаще вы моете голову, тем нейтральнее должен быть шампунь». В противном случае шампуни для жирных волос спровоцируют повышенную выработку себума, и ситуация лишь ухудшится.
Фото: freepik.com
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