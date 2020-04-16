Какие опасные последствия ждут переболевших коронавирусом

Баранова отметила, что у некоторых выздоровевших зафиксировано снижение объема легких на 20-30%. Также врачи отметили ряд неврологических нарушений. У ряда перенесших коронавирус возникло нейровоспаление и проблемы в работе мозга. Проявляется это осложнение в виде спутанности сознания и дезориентации, а также тумана в голове и повышенной утомляемости. Особенно часто эти побочные эффекты отмечаются у пожилых людей.

Биолог отметила, что пока неизвестно, как долго будут сохраняться последствия болезни, также пока неясно, обостряются ли на фоне перенесенной инфекции хронические заболевания: «Это нельзя угадать заранее, нужно, чтобы прошло время. Но совершенно понятно, что выздоровевшим понадобится реабилитация, в том числе пульмонологическая», – подытожила Баранова.

Фото: depositphotos

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