Какие опасные последствия ждут переболевших коронавирусом
«Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», — уточнила эксперт в интервью российскому онлайн-порталу «Лента.ру».
Баранова отметила, что у некоторых выздоровевших зафиксировано снижение объема легких на 20-30%. Также врачи отметили ряд неврологических нарушений. У ряда перенесших коронавирус возникло нейровоспаление и проблемы в работе мозга. Проявляется это осложнение в виде спутанности сознания и дезориентации, а также тумана в голове и повышенной утомляемости. Особенно часто эти побочные эффекты отмечаются у пожилых людей.
Биолог отметила, что пока неизвестно, как долго будут сохраняться последствия болезни, также пока неясно, обостряются ли на фоне перенесенной инфекции хронические заболевания: «Это нельзя угадать заранее, нужно, чтобы прошло время. Но совершенно понятно, что выздоровевшим понадобится реабилитация, в том числе пульмонологическая», – подытожила Баранова.
Фото: depositphotos
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