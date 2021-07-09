Какие опасные болезни скрываются в подъездах многоквартирных домов

Кроме того, через воздушно-капельный и контактный пути можно заразиться туберкулезом. «Основным фактором заражения является инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью, например, деревянных бараках или ветхих домах. Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта», — рассказала Дарья Тихонова. Врач утверждает, что в 90% случаев туберкулезная инфекция формируется в скрытой форме, а лишь в 10% активно развивается с специфическими симптомами: кашель (более 3 недель), боли в груди во время дыхания, усталость и кровохарканье.

Также абсолютно каждый житель зараженного ветряной оспой подъезда рискует подхватить эту инфекцию. «Ветряная оспа характеризуется лихорадкой, толчкообразным появлением на коже и слизистой своеобразной пятнисто-везикулезной сыпи. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями», — сообщила специалист.