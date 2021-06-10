Какие опасности для здоровья могут поджидать вас в собственной квартире
Повышенная влажность в ванной провоцирует образование грибков. Их необходимо удалять, причем на средствах для обработки не стоит экономить, иначе есть вероятность, что человек с ослабленным иммунитетом вдохнет споры плесени и грибок начнет развиваться внутри него. «Пожилые люди, а также маленьких дети и люди с системными воспалительными заболеваниями подвержены риску развития микозов — когда грибок попадает в организм человека и поселяется в нем. Он утяжеляет течение любого хронического заболевания. Если у человека имеются нарушения в работе иммунной системы, то привести к ухудшению состояния может даже самое незначительное количество спор грибов. Ни в коем случае нельзя оставлять даже микроскопические следы грибка», — пояснил Гумалевский в беседе с «РИА Новости».
Кроме того, опасность таится и в некоторой мебели, которая собрана из композитных материалов, склеена между собой различными химическими веществами, содержащими в себе фенол или формальдегид. А запахи данных компонентов увеличивают риск интоксикации организма. «Коварность такой интоксикации состоит как раз в том, что специфических симптомов нет. Головные боли, усталость, сонливость, сухость кожных покровов, головокружения могут говорить в том числе о накоплении в организме солей тяжелых металлов или органических загрязнителей. Определить накопление таких веществ в организме можно только после специального исследования», — сообщил Гумалевский.
Терапевт отметил, что наиболее безопасной является мебель с классом эмиссии Е0,5 и Е1. Если запах новой мебели продолжает беспокоить в течение двух недель, то покупателю лучше обратиться в Роспотребнадзор для экспертизы изделия.
Не рекомендуется использование дешевой пластиковой посуды для горячих напитков, так как часть веществ с ее поверхности растворяется в горячей воде и попадает в организм. При этом синтетическое постельное белье считается безопасным, потому что гипоаллергенно. «На нем не развиваются ни бактерии, ни грибки, на нем даже не живет бытовой клещ — самый распространенный представитель насекомых, который может находиться в пуховых подушках, одеялах», — подчеркнул врач.
Фото: freepik.com
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