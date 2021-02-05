Какие обследования надо проходить ежегодно для предупреждения рака
Как сообщает онлайн-издание «Лента.ру», именно своевременный чекап здоровья позволит выявить опасную болезнь на ранних – нулевой и первой – стадиях. Современные технологии дошли до такого уровня точности, что позволяют диагностировать даже предраковые состояния.
Специалисты советуют всем курящим людям ежегодно проходить компьютерную томографию легких – это позволит выявить патологические изменения в легких, трахеях и бронхах. Всем женщинам после достижения 30-летнего возраста нужно раз в год сдавать ПАП-тест и мазок на цитологию, чтобы вовремя заметить образование злокачественных клеток в шейке матки. В свою очередь, мужчинам для предупреждения рака предстательной железы необходимо сдавать соответствующие анализы после 45 лет ежегодно.
Определить лейкоз, да и другие патологические процессы, происходящие в организме до определенного момента скрытно, можно, просто регулярно сдавая общий анализ крови и биохимию. Еще один из самых распространенных видов онкологии – рак молочной железы – можно предупредить при помощи самодиагностики, УЗИ-скрининга с 25 лет, а после 35 лет стоит регулярно проходить маммографию. «Ранняя диагностика позволяет найти онкозаболевание, когда у вас уже есть причины для беспокойства: клинические симптомы и жалобы. С помощью ранней диагностики можно обнаружить менее распространенные виды рака», — отметили представители сервиса.
Фото: depositphotos
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