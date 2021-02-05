Какие обследования надо проходить ежегодно для предупреждения рака

Как сообщает онлайн-издание «Лента.ру», именно своевременный чекап здоровья позволит выявить опасную болезнь на ранних – нулевой и первой – стадиях. Современные технологии дошли до такого уровня точности, что позволяют диагностировать даже предраковые состояния.

Специалисты советуют всем курящим людям ежегодно проходить компьютерную томографию легких – это позволит выявить патологические изменения в легких, трахеях и бронхах. Всем женщинам после достижения 30-летнего возраста нужно раз в год сдавать ПАП-тест и мазок на цитологию, чтобы вовремя заметить образование злокачественных клеток в шейке матки. В свою очередь, мужчинам для предупреждения рака предстательной железы необходимо сдавать соответствующие анализы после 45 лет ежегодно.