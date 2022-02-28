Какие незаметные симптомы свидетельствуют о раке кожи, рассказал онколог

Медицинский директор кожных клиник Cosmedics в Великобритании назвал ряд неочевидных симптомов рака кожи. Благодаря этим знаниям каждый человек может обезопасить себя и своих близких от серьезного заболевания и предупредить его развитие. Родинки – основные образования на теле, которые зачастую люди связывают с онкологическими заболеваниями. Однако существует ряд других симптомов, на которые стоит обращать внимание. К ним относятся любые высыпания в области век. Они могут быть абсолютно разных цветов – светлых, черных, красных – и порой вызывать зуд. Также если вы обнаружили шрам на своем теле, хотя не ранились в этом месте, то это тоже повод для беспокойств.

«Если у вас есть шрамоподобный участок кожи, который появляется из ниоткуда и постоянно растет, это может быть признаком базальноклеточного рака», — говорит Перри. Зуд головы, темные пятна под ногтями, долго незаживающие раны, а также бледные пятна на шее или лице могут свидетельствовать о наличии страшного заболевания.