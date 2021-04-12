Какие нетипичные симптомы свидетельствуют об ожирении печени
Алкогольный тип развивается, соответственно, на фоне злоупотребления спиртными напитками. Что же касается неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), частым заблуждением считается, что распространяется она исключительно на людей, страдающих ожирением или избыточным весом, пишет журнал Gastroenterology & Hepatology. Также НАЖБП может быть вызвана нарушением метаболизма, генетической предрасположенностью, приемом токсичных препаратов и обусловлена этнической принадлежностью.
В большинстве случаев неалкогольная жировая болезнь печени протекает бессимптомно, но может перейти в другие стадии: фиброз, стеатогепатит (НАСГ), стеатоз и цирроз. Но начальную стадию можно отследить по ряду признаков:
- боль под правым ребром,
- резкая потеря веса,
- быстрая утомляемость,
- недомогание и потеря сил.
Если на данные симптомы не обращать внимания и не прибегнуть к помощи специалистов, можно пропустить начало развития следующей стадии болезни, которая сопровождается пожелтением и зудом кожи и отеками.
Люди с избыточным весом имеют больше туловищное ожирение, а у худых пациентов наблюдается более высокое содержание внутрибрюшного жира. Но им также советуют изменить состав тела, подключить физическую активность и увеличить мышечную массу и улучшить качество сна, придерживаться диеты с пониженным количеством углеводов, чтобы избежать развития ожирения печени.
Фото: freepik.com
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