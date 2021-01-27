Какие нетипичные симптомы свидетельствуют о приближении инфаркта миокарда
Как сообщила врач-терапевт Алка Патель онлайн-изданию Express, инфаркт развивается из-за того, что идущий к сердцу кровоток неожиданно оказывается заблокированным из-за тромба, атеросклеротических бляшек на стенках сосудов или спазма, в результате чего сердечная мышца начинает отмирать из-за нехватки кислорода. При этом некротирующие ткани начинают вырабатывать молочную кислоту, и это приводит к появлению необъяснимой тошноты и даже рвоты.
«Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом», — предупредила специалист, отметив, что по этой причине особенно важно обращать внимание на область живота при подозрении у человека сердечного приступа. Вторым нетипичным признаком инфаркта, по мнению Патель, могут стать вспотевшие ладони.
Фото: pixabay
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