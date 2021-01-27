Какие нетипичные симптомы свидетельствуют о приближении инфаркта миокарда

«Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, то это может быть тревожным сигналом», — предупредила специалист, отметив, что по этой причине особенно важно обращать внимание на область живота при подозрении у человека сердечного приступа. Вторым нетипичным признаком инфаркта, по мнению Патель, могут стать вспотевшие ладони.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!