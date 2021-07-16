Какие неочевидные симптомы указывают на рак легких
Если диагностировать онкологию на начальных стадиях: первой и второй; тогда значительно увеличивается шанс успешного излечения. Однако рак коварен, так как в большинстве случаев в начале он себя практически не проявляет. Одним из самых распространенных видов злокачественных заболеваний считается рак легких, который также трудно выявить, хотя вполне возможно. Чтобы вовремя заметить развитие заболевания необходимо знать особые признаки.
Самой распространённой причиной возникновения рака легких считается курение, об этом сообщают журналисты издания Express.
Специалисты приводят несколько малозаметных признаков онкологии этого вида:
- У некоторых пациентов отмечалось изменения ногтевой пластины: ногти на кончиках пальцах начинают загибаться вниз.
- Кроме того, боль в руке или плече вызывается определенным типом рака легких, если он распространяется на нервы.
- Также рак легких может быть причиной изменения голоса, он становится более хриплым и появляются странные звуки, которые человек издает не контролируя.
- Около 20% больных страдает от постоянной жажды и частого мочеиспускания.
- Опущенное веко может говорить о наличии рака легких, в таком случае происходит сдавливание нервов.
- Всеобщие признаки, вроде отхаркивания крови или избытка слизи, одышки и боли в груди тоже признаки онкологии.
Фото: freepik.com
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