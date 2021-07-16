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Какие неочевидные симптомы указывают на рак легких

Если диагностировать онкологию на начальных стадиях: первой и второй; тогда значительно увеличивается шанс успешного излечения. Однако рак коварен, так как в большинстве случаев в начале он себя практически не проявляет. Одним из самых распространенных видов злокачественных заболеваний считается рак легких, который также трудно выявить, хотя вполне возможно. Чтобы вовремя заметить развитие заболевания необходимо знать особые признаки.