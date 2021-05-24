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Какие неочевидные симптомы рака поджелудочной железы важно заметить вовремя

Опасность рака поджелудочной железы заключается в том, что на ранних стадиях о нем практически невозможно узнать, зачастую симптомы не проявляются, пока онкология не прогрессирует.

Согласно данным Национального института рака (Великобритания), заболевание поджелудочной железы считается третьей по частоте причиной смерти, связанной с онкологией. Все потому, что симптоматика становится заметной лишь на поздних стадиях болезни.

Медицинское интернет-издание «Медик Форум» сообщает, что такой тип рака способен вызвать проблемы с пищеварением, включая тошноту и рвоту. Также существует ряд других признаков опасного недуга, к ним относятся: непреднамеренная потеря веса, необъяснимая потеря аппетита, увеличение печени или желчного пузыря.

По результатам исследований Национальной медицинской библиотеки США стало известно, что непроходимость кишечника — еще один неочевидный симптом рака поджелудочной железы. А в Pancreatic Cancer UK выделили следующие признаки: «К ним относятся жар и дрожь, плохое самочувствие, неприятный запах изо рта. Некоторым людям кажется, что они не могут нормально глотать пищу, что может быть связано с тем, что рак поджелудочной железы может быстро вызвать чувство сытости во время еды».

Фото: freepik.com

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