Какие необычные симптомы выявляют у заболевших новыми штаммами коронавируса
Как сообщил онлайн-изданию Express врач Хусейн Абде, у заразившихся новыми вариациями вируса специалисты отмечают такие необычные симптомы, как ощущение жжения в ступнях и их опухание. Еще один нетипичный признак – изменения в состоянии языка. «Кожная сыпь, которая поражает пальцы ног, является еще одним симптомом, на который следует обратить внимание», — заявил специалист, добавив, что ощущения в нижних конечностях напоминают ожог, ветряную оспу или крапивницу.
Ковидный язык также очень необычный признак коронавируса, который проявляется в виде опухания, воспаления и появления пятен, также возможно возникновение язвочек во рту. До этого главными симптомами болезни считались: высокая температура, ломота в конечностях, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса, а также повышенная утомляемость. Некоторые пациенты также жаловались на расстройство работы желудочно-кишечного тракта, рвоту и диарею.
Напомним, что эпидемиологическа обстановка в мире остается напряженной. Общее число заболевших с начала пандемии 104 миллиона. Из них в России обнаружены почти 4 миллиона зараженных. За прошедшие сутки тесты подтвердили 16 714 новых случаев. В нашей стране полным ходом идет вакцинация, которая совершенно бесплатна для всех желающих.
Фото: depositphotos
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