Какие необычные симптомы выявляют у заболевших новыми штаммами коронавируса

Ковидный язык также очень необычный признак коронавируса, который проявляется в виде опухания, воспаления и появления пятен, также возможно возникновение язвочек во рту. До этого главными симптомами болезни считались: высокая температура, ломота в конечностях, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса, а также повышенная утомляемость. Некоторые пациенты также жаловались на расстройство работы желудочно-кишечного тракта, рвоту и диарею.

Напомним, что эпидемиологическа обстановка в мире остается напряженной. Общее число заболевших с начала пандемии 104 миллиона. Из них в России обнаружены почти 4 миллиона зараженных. За прошедшие сутки тесты подтвердили 16 714 новых случаев. В нашей стране полным ходом идет вакцинация, которая совершенно бесплатна для всех желающих.

Фото: depositphotos

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