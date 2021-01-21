Какие необычные симптомы указывают на заболевания печени

В то же время в ответ на выработку жира организмом печень начинает опухать, из-за чего может развиваться боль в правом верхнем отделе живота или плече. Среди более очевидных признаков развития заболевания – ожирение любой степени, а также подтвержденные анализами инсулинорезистентность и высокий уровень триглицеридов в крови. Специалисты подчеркнули важность регулярного УЗИ печени, особенно при наличии лишнего веса и вышеперечисленных симптомов, потому что вовремя не выявленный жировой гепатоз может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза и рака печени.

Фото: depositphotos

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