Какие нехитрые способы помогут контролировать уровень глюкозы в крови без гаджетов

Контролировать состояние можно при регулярной физической активности. Данный способ не только способен контролировать вес, но и повышает чувствительность к инсулину. Кроме того, мышцы будут использовать глюкозу для получения энергии и сокращаться, что снижает общий уровень сахара. Между тем не стоит прибегать к тренировкам вроде быстрой ходьбы, езды на велосипеде, танцев и плавания.

Также надо следить за размером порций и количеством углеводом в рационе. Во время приема пищи рекомендуется использовать маленькие тарелки и медленно есть. Лучше всего отдать предпочтение продуктам с низким или средним гликемическим индексом. К ним относятся: булгур, ячмень, йогурт, овес, бобы, чечевица, бобовые и некрахмалистые овощи.

«Яблочный уксус является помощником в контроле уровня сахара в крови и может помочь улучшить чувствительность к инсулину. Смешайте столовую ложку со стаканом воды и выпейте перед едой, чтобы добиться наилучшего эффекта», — сообщается в издании.