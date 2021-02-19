Какие на первый взгляд безобидные симптомы требуют срочного обращения к врачу

В интервью онлайн-изданию Women6s Health врач заявила, что в первую очередь стоит насторожиться, если у вас поднялась температура и не спадает в течение довольно долгого времени. Это сигнал, что в организме протекает воспалительный процесс, вызванный коронавирусной или какой-либо другой инфекцией. Особенно опасно, есть еще и другие признаки, такие как тошнота, головная боль, кашель, рвота.

Возникшая из ниоткуда одышка без малейших физических усилий, которой нет никаких разумных объяснений, может быть признаком проблем с сердцем. Если ваше зрение внезапно затуманилось и при этом вы страдаете от гипертонии или сердечно-сосудистых патологий, проверьте у кардиолога, не ухудшилось ли ваше состояние. Если подобных патологий у вас нет, проверьте у эндокринолога, не заболели ли вы сахарным диабетом. Если вы видите в поле зрения пятна или плавающие объекты, возможно, у вас отслоение сетчатки или в глазу началось воспаление. Не медлите – проверьтесь у окулиста.