Какие могут быть осложнения после гриппа и ОРВИ и как их избежать
Как сообщает издание «Медик форум», если недолечить грипп и простуду, неизбежны последствия. Среди распространенных осложнений после них выделяют развитие пневмонии, многочисленных бактериальных инфекций, гнойно-воспалительных процессов придаточных пазух носа, среднего уха, дыхательных путей, инфекций мочевыводящих путей. В особо запущенных случаях возникают неврит, энцефалит и миокардит. Чаще всего с ними сталкиваются дети и пожилые, но и взрослые люди от них также не застрахованы.
Чтобы избежать подобного развития событий, важно правильно проводить лечение. Для начала при гриппе и ОРВИ не стоит принимать жаропонижающее, если температура поднялась ниже 38 градусов. Специалисты, как правило, назначают парацетамол или содержащие его препараты: эти лекарства противостоят воспалительным процессам в том числе и в легких и уменьшает ущерб, наносимый заболеваниями иммунитету. При наличии кашля назначают муколитики.
Первая помощь, которую можно оказать себе при ухудшении самочувствия, – промывание носа, которое поможет избежать застоя в пазухах и очистить их. Кроме того, надо пить много жидкости, чтобы выводить токсины из организма. Также специалисты в один голос твердят, что подобные болезни нельзя переносить на ногах – необходимо строго соблюдать постельный режим, а не ходить на работу, потому что это чревато не только осложнениями, но и распространением инфекции на коллег.
Фото: depositphotos
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