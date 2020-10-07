Какие могут быть осложнения после гриппа и ОРВИ и как их избежать

Чтобы избежать подобного развития событий, важно правильно проводить лечение. Для начала при гриппе и ОРВИ не стоит принимать жаропонижающее, если температура поднялась ниже 38 градусов. Специалисты, как правило, назначают парацетамол или содержащие его препараты: эти лекарства противостоят воспалительным процессам в том числе и в легких и уменьшает ущерб, наносимый заболеваниями иммунитету. При наличии кашля назначают муколитики.

Первая помощь, которую можно оказать себе при ухудшении самочувствия, – промывание носа, которое поможет избежать застоя в пазухах и очистить их. Кроме того, надо пить много жидкости, чтобы выводить токсины из организма. Также специалисты в один голос твердят, что подобные болезни нельзя переносить на ногах – необходимо строго соблюдать постельный режим, а не ходить на работу, потому что это чревато не только осложнениями, но и распространением инфекции на коллег.

Фото: depositphotos

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