Какие лекарства нельзя принимать в солнечную погоду, чтобы избежать ожогов

Солнечным ожогам подвержен любой человек с тонкой и светлой кожей или с родинками и родимыми пятнами. Помимо этого, стоит быть осторожнее людям, даже если они не относятся к этим категориям, которые принимали нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики, так как препараты повышают чувствительность к солнечным лучам. Об этом сообщила «РИА Новости» главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения Ольга Жукова.

По ее словам, для загара не важна температура воздуха, так как его вызывает не тепловое (инфракрасное) излучение, а ультрафиолетовое, оно незаметно для человеческого глаза, однако его воздействие на кожный покров сохраняется.