Какие лекарства нельзя принимать в солнечную погоду, чтобы избежать ожогов
Солнечным ожогам подвержен любой человек с тонкой и светлой кожей или с родинками и родимыми пятнами. Помимо этого, стоит быть осторожнее людям, даже если они не относятся к этим категориям, которые принимали нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики, так как препараты повышают чувствительность к солнечным лучам. Об этом сообщила «РИА Новости» главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения Ольга Жукова.
По ее словам, для загара не важна температура воздуха, так как его вызывает не тепловое (инфракрасное) излучение, а ультрафиолетовое, оно незаметно для человеческого глаза, однако его воздействие на кожный покров сохраняется.
От типа кожи человека зависит его безопасное время пребывания на солнце. Например, блондинам с светлой кожей лучше оставаться в тени, если они не хотят получить ожоги, а смуглые люди могут загорать дольше первых. «Повышать фоточувствительность могут некоторые лекарства, например, антибиотики — сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны, и нестероидные противовоспалительные средства — ибупрофен и другие. Если человек принимает лекарства, то необходимо узнать у лечащего доктора об их свойствах повышать чувствительность к ультрафиолетовому облучению», — рассказала Жукова.
Фото: freepik.com
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