Какие хронические заболевания при отсутствии лечения могут перерасти в рак

Врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в интервью 5-tv.ru указал необходимость лечения различных проблем со здоровьем, даже если они кажутся несерьезными.

«Да, конечно, многие хронические воспалительные, инфекционные или вирусные болезни могут повышать риски развития того или иного вида рака. Например, хронический гастрит или хроническая язвенная болезнь могут повышать риск развития рака желудка. Или, допустим, хроническая вирусная инфекция папилломы человека может повышать риски развития рака шейки матки», — отметил врач.