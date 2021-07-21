Какие изменения в рационе помогут вылечить гастрит без приема лекарств

Нутрициолог Яна Фрай заявила в беседе с «РИА Новости» о том, что гастрит возможно вылечить без приема лекарств. По ее словам, в первую очередь следует добавить в своей рацион продукты растительного происхождения, они действительно помогают. В то же время рекомендуется минимизировать употребление мяса, так как в нем содержится много насыщенных жиров, а также плотных и плохо переваривающихся белковых волокон.

«Человек по природе своей не хищник, поэтому наш желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переваривания обильной мясной пищи. У нас слишком длинные кишечники и не такая высокая кислотность желудочного сока, как у настоящих хищников. Не до конца переваренные белки начинают разлагаться путем гниения, выделяют токсины и повреждают стенки ЖКТ», — сообщила Яна Фрай. Также нутрициолог привела в пример результаты исследования ВОЗ, согласно которому было показано влияние употребления красного мяса на рак кишечника, а, по мнению Яны, с гастритом ситуация та же.