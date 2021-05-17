Какие изменения в поведении человека сигнализируют о болезни Альцгеймера

Изменения мозга при деменции часто происходят незаметно в течение первого десятилетия болезни. Своевременное обнаружение странностей в поведении может привести к более раннему диагнозу болезни Альцгеймера, об этом сообщает интернет-издание Еxpress.

От болезни Альцгеймера нет лекарства, но важна ранняя диагностика, как и при любой другой болезни, чтобы облегчить ее течение. Согласно исследованиям Национального института старения (NIA), признаком недуга может быть растущее возбуждение. Например при ходьбе, когда человек ходит взад и вперед в одном и том же месте, обычно с повышенной скоростью.

Следующий признак возбуждения — бессонница. Состояние, при котором человек с трудом засыпает или беспокойно спит, а утром ощущает усталость будто вовсе не спал. Также возможны несвойственные акты агрессии к окружающим, словесные или физические атаки и эмоциональная нестабильность. А самым явным показателем болезни мозга становится путаница в привычных делах, когда больной кладет обычный предмет в странное для него место, например, очки в холодильник, а колбасу — на прикроватную тумбочку.