Какие изменения в поведении человека сигнализируют о болезни Альцгеймера
Изменения мозга при деменции часто происходят незаметно в течение первого десятилетия болезни. Своевременное обнаружение странностей в поведении может привести к более раннему диагнозу болезни Альцгеймера, об этом сообщает интернет-издание Еxpress.
От болезни Альцгеймера нет лекарства, но важна ранняя диагностика, как и при любой другой болезни, чтобы облегчить ее течение. Согласно исследованиям Национального института старения (NIA), признаком недуга может быть растущее возбуждение. Например при ходьбе, когда человек ходит взад и вперед в одном и том же месте, обычно с повышенной скоростью.
Следующий признак возбуждения — бессонница. Состояние, при котором человек с трудом засыпает или беспокойно спит, а утром ощущает усталость будто вовсе не спал. Также возможны несвойственные акты агрессии к окружающим, словесные или физические атаки и эмоциональная нестабильность. А самым явным показателем болезни мозга становится путаница в привычных делах, когда больной кладет обычный предмет в странное для него место, например, очки в холодильник, а колбасу — на прикроватную тумбочку.
Риск возникновения болезни Альцгеймера после 65 лет возрастает вдвое спустя каждое пятилетие. Не в значительной степени, но генетическая предрасположенность также повышает вероятность слабоумия, а влияние на развитие болезни тяжелых черепно-мозговых травм еще не доказано, на этот счет ведутся исследования.
Образ жизни влияет на все процессы нашего организма, в том числе и на появление различных заболеваний. Курение, ожирение, сахарный диабет, высокое давление, повышенный холестерин — факторы, которые увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!