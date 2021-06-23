Какие изменения в организме указывают на развитие онкологии
В издании Express, ссылаясь на медицинский справочник MSD, опубликовали 15 признаков развития онкологии, обнаружив которые важно срочно обращаться ко врачу. В первую очередь, рак связан с необъяснимой потерей веса, хронической усталостью и постоянной ночной потливостью. Также злокачественные образования вызывают потерю аппетита, регулярную тошноту или рвоту, изменения в работе кишечника (возникновение запоров или диареи), появление крови в моче или стуле.
Кроме того, свидетельствуют о болезни внезапно возникшая и постоянная боль, лихорадка, хронический кашель, увеличенные лимфатические узлы и внешние изменения: родинка и другие кожаные образования стали увеличиваться или менять цвет, повреждения, в том числе язвы на коже, не заживают.
Фото: freepik.com
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