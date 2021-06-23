Какие изменения в организме указывают на развитие онкологии

Онкологические заболевания позволяют обнаруживать себя, если человек обращает внимание на специфические признаки, которые проявляет организм. Некоторые симптомы развиваются с возникновением злокачественных новообразований, поэтому очень важно их обнаружить, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью и не запустить болезнь. Ведь рак будет вылечен с большей вероятностью, если диагностировать его на начальных стадиях.