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Какие изменения в организме указывают на развитие онкологии

Онкологические заболевания позволяют обнаруживать себя, если человек обращает внимание на специфические признаки, которые проявляет организм. Некоторые симптомы развиваются с возникновением злокачественных новообразований, поэтому очень важно их обнаружить, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью и не запустить болезнь. Ведь рак будет вылечен с большей вероятностью, если диагностировать его на начальных стадиях.
Какие изменения в организме указывают на развитие онкологии

В издании Express, ссылаясь на медицинский справочник MSD, опубликовали 15 признаков развития онкологии, обнаружив которые важно срочно обращаться ко врачу. В первую очередь, рак связан с необъяснимой потерей веса, хронической усталостью и постоянной ночной потливостью. Также злокачественные образования вызывают потерю аппетита, регулярную тошноту или рвоту, изменения в работе кишечника (возникновение запоров или диареи), появление крови в моче или стуле.

Кроме того, свидетельствуют о болезни внезапно возникшая и постоянная боль, лихорадка, хронический кашель, увеличенные лимфатические узлы и внешние изменения: родинка и другие кожаные образования стали увеличиваться или менять цвет, повреждения, в том числе язвы на коже, не заживают.

Фото: freepik.com

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