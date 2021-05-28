Какие изменения в организме говорят о дефиците витамина В12 и анемии

Точные причины почему иммунная система начинает атаковать здоровые клетки желудка неизвестны, но выяснены признаки, указывающие на недостаток витамина. Специалисты Гарвардской медицинской школы считают, что дефицита B12 может привести к внешним изменениям — в ногах, когда возникает ощущение онемения или покалывания. А также при трудностях при ходьбе (шатание, сложности в удержании равновесия). Вот на что они советуют обращать пристальное внимание.

Другие признаки пернициозной анемии могут включать усталость, слабость, когнитивные трудности, потерю памяти или воспаление языка.