Какие изменения в организме говорят о дефиците витамина В12 и анемии
Злокачественная анемия считается аутоиммунным заболеванием, то есть появляется в результате атаки иммунной системы на здоровые клетки желудка, которые ответственны за выработку белка, называемого внутренним фактором. Этот белок связывается с витамином B12, содержащимся в продуктах питания (например в яйцах, говядине или йогурте), и помогает реабсорбироваться в организме при пищеварении. Если внутренний фактор отсутствует, B12 не усваивается и просто выводится через кишечник. Об этом сообщили в издании Express.
Точные причины почему иммунная система начинает атаковать здоровые клетки желудка неизвестны, но выяснены признаки, указывающие на недостаток витамина. Специалисты Гарвардской медицинской школы считают, что дефицита B12 может привести к внешним изменениям — в ногах, когда возникает ощущение онемения или покалывания. А также при трудностях при ходьбе (шатание, сложности в удержании равновесия). Вот на что они советуют обращать пристальное внимание.
Другие признаки пернициозной анемии могут включать усталость, слабость, когнитивные трудности, потерю памяти или воспаление языка.
Фото: freepik.com
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