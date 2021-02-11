Какие изменения в образе жизни помогут взять под контроль «плохой» холестерин

Кроме того, эксперты рекомендуют бросить курить и сократить количество потребляемого алкоголя. Также необходимо повысить уровень физической активности. Всего 20 минут в день кардионагрузок повышают уровень хорошего и понижают количество плохого холестерина. Также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит держать под контролем собственный вес и избегать лишнего стресса при помощи поддержания позитивного настроения.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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