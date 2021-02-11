Какие изменения в образе жизни помогут взять под контроль «плохой» холестерин
Как сообщает онлайн-издание Times Now, взять под контроль «плохой» холестерин поможет изменение пищевых привычек. В первую очередь важно сократить количество потребляемой соли, так как она способствует повышению давления и продуктов, богатых трансжирами. При этом увеличить потребление растворимой клетчатки. Она содержится в фасоли и чечевице, нуте и других бобовых, а также в цельном овсе. Эта разновидность клетчатки предотвращает расщепление и всасывание в кровь холестерина. Фрукты и овощи также должны стать главными блюдами на вашей тарелке, так как содержащиеся в них растительные волокна препятствуют усвоению большого количества липопротеинов.
Кроме того, эксперты рекомендуют бросить курить и сократить количество потребляемого алкоголя. Также необходимо повысить уровень физической активности. Всего 20 минут в день кардионагрузок повышают уровень хорошего и понижают количество плохого холестерина. Также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит держать под контролем собственный вес и избегать лишнего стресса при помощи поддержания позитивного настроения.
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Фото: depositphotos
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