Какие изменения в ногах вызывает сахарный диабет II типа

Обнаружить повышенную концентрацию глюкозы в крови можно с помощью нестандартного симптома — изменения формы пальцев на ногах, они становятся молоткообразными. При данной деформации пальцы искривляются и сгибаются с расширением верхней части, которое напоминает молоток. Данное изменения требует немедленного обращения к врачу, так как чревато серьезными последствиями.

Кроме того, стоит обращать внимание и на другие симптомы диабета. При повышенном сахаре также наблюдается жажда и сухость во рту, частая потребность в мочеиспускании, усталость, затуманенное зрение, непреднамеренная потеря веса, рецидивирующие инфекции, включая молочницу, инфекции мочевого пузыря (цистит), кожные проблемы, необъяснимая тошнота и боль в животе, дыхание с фруктовым запахом.