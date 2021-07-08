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Какие изменения в ногах вызывает сахарный диабет II типа

Сахарный диабет — хроническое заболевание, для которого характерно повышенное содержание сахара в крови. Как сообщают журналисты медицинского издания «Медик Форум», такая кровь негативно сказывается на состоянии нервов и способствует нейропатии, ухудшает снабжение органов кислородом и питательными веществами. Данные нарушения в результате могут привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем.
Какие изменения в ногах вызывает сахарный диабет II типа

Обнаружить повышенную концентрацию глюкозы в крови можно с помощью нестандартного симптома — изменения формы пальцев на ногах, они становятся молоткообразными. При данной деформации пальцы искривляются и сгибаются с расширением верхней части, которое напоминает молоток. Данное изменения требует немедленного обращения к врачу, так как чревато серьезными последствиями.

Кроме того, стоит обращать внимание и на другие симптомы диабета. При повышенном сахаре также наблюдается жажда и сухость во рту, частая потребность в мочеиспускании, усталость, затуманенное зрение, непреднамеренная потеря веса, рецидивирующие инфекции, включая молочницу, инфекции мочевого пузыря (цистит), кожные проблемы, необъяснимая тошнота и боль в животе, дыхание с фруктовым запахом.

Фото: freepik.com

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