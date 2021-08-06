Какие интересные занятия значительно снижают риск развития деменции

Одним из способов доктор заявил, что нужно влюбиться. «Считается, что этот уровень близости отвечает за активацию ряда нейротрансмиттеров, которые заставляют нас чувствовать себя связанными, ценными», — сказал Чемберс. Плюс ко всему тогда появляется множество положительных эмоций, что, бесспорно, способствует здоровью мозга. Однако влюбиться не так-то легко и быстро, потому существует еще несколько занятий полезных для мозга.

Также, по словам специалиста, положительно влияет на мозг и решение различных головоломок: «Они помогают нам найти, где подходят самые маленькие детали, и в то же время увидеть более широкую картину. Исследования показали, что головоломки могут улучшить нашу когнитивную функцию и общее состояние мозга».

Следующее занятие приносит пользу не только для ума, но и для физической составляющей. Доказано, что движение тела во время танцев стимулирует мозг, улучшает память и координацию. Если же человеку не близки танцы, он может попробовать медитации.

Кроме того, изучение нового языка тоже положительно влияет на мозговую активность, к тому же будет кстати для общего развития и поможет в путешествиях. «Изучение нового языка в любом возрасте улучшает память и творческие способности нашего мозга. Это даже может отсрочить снижение умственного развития в пожилом возрасте»,— заявил Чемберс.