Какие домашние средства действительно помогут быстро вылечить кашель и першение в горле

Первый из них – ромашковый чай. В нем много природных антиоксидантов, действие которых направлено на снятие воспаления и подавление роста болезнетворных бактерий. Кроме того, он поможет расслабиться и снять напряжение в мышцах, что приведет к быстрому засыпанию, что особенно полезно для всех, кто захворал. Также специалисты рекомендуют пить много теплой воды, чтобы успокоить раздраженные миндалины и «усмирить» першение в горле. Еще одним действенным напитком считается чай с куркумой. Он уменьшает отечность слизистых, лечит кашель и ускоряет процесс выздоровления. Для приготовления разведите чайную ложку в стакане воды или чая и выпейте перед сном. Не любите эту пряность, присмотритесь к корице. Она также обладает мощным антиоксидантным составом, который снимает отек слизистых и нейтрализует патогенные бактерии. Готовить по тому же принципу, что и напиток с куркумой.

Кроме того, не стоит забывать о проверенном времени средстве для лечения тонзиллита – полоскании. Этот простой ритуал можно выполнять раствором яблочного уксуса (разводить в пропорции 1 столовая ложка на стакан теплой воды) или соляным раствором (разводить в пропорции 1 чайная ложка на стакан теплой воды) – оба они обладают сильным противомикробным действием. И последнее, что рекомендуют специалисты – есть свеклу. В корнеплоде содержится большое количество необходимых для иммунитета витаминов и микроэлементов, среди которых – витамин С, калий, марганец и фолиевая кислота, которые помогут справиться с признаками тонзиллита.

Фото: depositphotos

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