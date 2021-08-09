Какие боли в животе должны насторожить и послужить поводом обращения к врачу
По словам специалиста, зачастую появляются сильные и резкие боли, которые могут указывать на проблемы желчевыделительной системы, панкреатит или холецистит. Им свойственна не только нарастающая боль вверху живота, в правом подреберье или верхней части живота, но и горечь во рту, тошнота, рвота с желчью. «Такие боли, как правило, не исчезают самостоятельно даже после приема общепринятых средств и спазмолитиков, к чему наши больные очень привыкли. Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи. Потому что очень нередко эти состояния требуют хирургических методов лечения, в том числе операций», — заявил врач 5-tv.ru.
Кроме того, особое внимание нужно уделить болям, которые возникают на голодный желудок или ночью. «Чаще всего это говорит об обострении язвенной болезни, тяжелых вариантах гастрита с эрозиями. Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений. Это говорит о возможном кровотечении желудочном», — предупредил Барановский. Если это сочетается с жидким стулом или черным калом, речь может идти уже о желудочно-кишечном кровотечении. Данные нарушения свойственны язвенной болезни, заболеваниям двенадцатиперстной кишки и требуют срочного хирургического лечения.
Фото: freepik.com
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