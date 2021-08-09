Какие боли в животе должны насторожить и послужить поводом обращения к врачу

По словам специалиста, зачастую появляются сильные и резкие боли, которые могут указывать на проблемы желчевыделительной системы, панкреатит или холецистит. Им свойственна не только нарастающая боль вверху живота, в правом подреберье или верхней части живота, но и горечь во рту, тошнота, рвота с желчью. «Такие боли, как правило, не исчезают самостоятельно даже после приема общепринятых средств и спазмолитиков, к чему наши больные очень привыкли. Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи. Потому что очень нередко эти состояния требуют хирургических методов лечения, в том числе операций», — заявил врач 5-tv.ru.