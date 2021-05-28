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Какие боли в теле свидетельствуют о повышенном холестерине

Холестерин — похожее на жир вещество, вырабатываемое печенью. Он нужен организму, например, для образования клеточных мембран, витамина D и гормонов. Однако переизбыток вещества может привести к серьезным последствиям, угрожающим жизнедеятельности организма. «Плохой» холестерин (ЛПНП) не стоит недооценивать, так как зачастую на ранних стадиях он никак себя не проявляет, а несвоевременная диагностика увеличивает риски развития сердечных заболеваний и инсульта.

Поначалу обнаружить нарушения с ЛПНП можно, если обратить внимание на свое самочувствие, определить, есть ли недомогания вроде усталости, тошноты и отдышки. Но также узнать о болезни помогут четыре типа боли в теле, которые возникают как следствие опасного повышения уровня холестерина в организме. Подобные исследования провели ученые Национальной медицинской библиотеки США, об этом рассказали журналисты издания Express.

По мнению экспертов, существует связь между повышенным уровнем холестерина и болями в пояснице, животе, груди и шее. На последние 2 симптома стоит обратить особое внимание и при наличии обратиться ко врачу. Боль в груди, отдающая в шею, может указывать на закупорку кровеносных сосудов в области сердца и нарушенное в нем кровообращение, а также быть признаком сердечного приступа.

Чтобы избежать болезней, важно сделать правильный выбор образа жизни, придерживаться здорового питания, поддерживать физическую активность и регулярно контролировать уровень холестерина.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует людям старше 20 лет проверять уровень холестерина каждые четыре — шесть лет. Но при семейном анамнезе следует контролировать его чаще.

Фото: freepik.com

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