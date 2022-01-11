Какие болезни вызывают ноги колесом и как это предотвратить

В связи с чем специалист объяснил причины возникновения колесообразной формы ног, а вместе с тем рассказал о методах лечения и профилактики. «О-образная деформация ног — это состояние, при котором человек ставит стопы вместе, его колени не смыкаются, оставаясь на некотором расстоянии друг от друга, поэтому визуально форма ног воспринимается в виде "О"», — уточнил Сергей Длин в беседе с «Пятым каналом».

По словам мануального терапевта, источник проблемы может скрываться в младенчестве. Вероятно, в момент нахождения ребенка в утробе будущая мама испытывала дефицит витамина D, что вызывает рахит. Но в детском возрасте закругленная форма ног лечится посредством терапии, гимнастики, массажа и других процедур. При этом, если проблема не будет исправлена, во взрослом возрасте возникнут трудности. Например, осложнения в коленных суставах.

Чтобы избежать оперативного вмешательства, Сергей Длин рекомендует соблюдать правила профилактики, которые актуальны в любом возрасте. В первую очередь при О-образной деформации голеней ног следует носить стельки, регулярно заниматься лечебной гимнастикой, проходить мануальную терапию и использовать различные техники и методики, разгружающие суставы.