Какие безобидные симптомы указывают на проблемы с печенью, рассказала Малышева
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире своей авторской программы «Жить здорово!» на «Первом канале» рассказала о симптомах, на которые стоит обращать внимание, так как они могут указывать на болезнь печени.
По ее словам, о проблемах с печенью говорят внешние изменения в теле мужчин — гинекомастия, при которой без причины появляется грудь, больше похожая на женскую. Это сигнализирует о том, что орган не справляется с выводом токсинов, а в таком случае организм накапливает гормон эстроген, из-за которого и проявляются женские очертания фигуры.
Второй симптом связан с нарушением свойства свертываемости крови. Печень — производитель белков, ответственных за свертываемость, и если даже при малейшем физическом воздействии у вас могут появиться синяки, которые долго не проходят, это повод насторожиться.
Кроме того, красный цвет ладоней тоже говорит о сбоях в работе печени. Причиной тому расширение сосудов, которое возникает из-за повышения уровня половых гормонов.
Малышева отметила необходимость посещения врача, если наблюдаете у себя хотя бы один из симптомов, тогда важно сделать УЗИ печени и сдать анализы на ферменты.
Фото: Globallook
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