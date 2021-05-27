Какие безобидные симптомы указывают на проблемы с печенью, рассказала Малышева

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире своей авторской программы «Жить здорово!» на «Первом канале» рассказала о симптомах, на которые стоит обращать внимание, так как они могут указывать на болезнь печени.

По ее словам, о проблемах с печенью говорят внешние изменения в теле мужчин — гинекомастия, при которой без причины появляется грудь, больше похожая на женскую. Это сигнализирует о том, что орган не справляется с выводом токсинов, а в таком случае организм накапливает гормон эстроген, из-за которого и проявляются женские очертания фигуры.