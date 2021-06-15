Какие 7 изменений в организме указывают, что пора изменить свой рацион

На какие изменения в вашем теле стоит обращать внимание, сообщили в Sm.news. К одному из «побочных» эффектов нездорового питания относится медленное заживление ран, даже если это маленькие порезы и царапины. На данные процессы часто влияет количество калорий и белков.

Ваши волосы стали более ломкими и на расческе их остается заметно больше? В таком случае ваш организм нуждается в белковой пище: ешьте больше мяса, молочных продуктов, яиц, а вегетарианцам помогут бобовые и орехи. Помимо красивых волос, девушек волнует и здоровье ногтей, если и они легко ломаются, понадобятся авокадо, бананы и цельные злаки, которые богаты магнием. Кроме этого, неправильное и несбалансированное питание может привести к преждевременному появлению морщин, но продукты с содержанием витаминов от А до Е уберегут вас от нежелательных изменений.