Какие 6 проблем со здоровьем могут вызвать частое мочеиспускание

Еще одно заболевание, которое может вызвать частое мочеиспускание, — это камни в почках или мочевом пузыре. Образуются они из-за накопления кристаллов и белков, содержащихся в моче. У мужчин среднего возраста подобным симптомом сопровождается начало простатита. А людей, склонных к тревожности, неврозу и повышенной волнительности, подобные психологические проблемы могут заставить чаще бегать в туалет — точная причина этого не установлена до сих пор. Кроме того, не стоит забывать, что повышенная потребность опорожнять мочевой пузырь свойственна и больным с сахарным диабетом. Также не стоит забывать, что кофе и алкоголь стимулируют обезвоживание, что и активизирует работу выделительной системы.

Фото: depositphotos

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