Какие 6 проблем со здоровьем могут вызвать частое мочеиспускание
Как сообщает онлайн-издание The Health Site, специалисты отмечают, что многое зависит в первую очередь от количества выпиваемой в день жидкости, но в любом случае количество походов в туалет не должно превышать 10 раз, в противном случае можно говорить о патологическом процессе, который протекает в вашем организме незаметно. Эксперты выявили 6 основных причин частого мочеиспускания. Первая из них — интерстициальный цистит, который также известен как синдром болезненного мочевого пузыря. Это хроническое заболевание, которое характеризуется нестерпимыми позывами даже при небольшой его наполненности. Проблема может проявиться у кого угодно, но ее лечения на данный момент не существует. Схожие симптомы может вызвать инфекция мочевыводящих путей, которая провоцирует раздражение и воспаление слизистой.
Еще одно заболевание, которое может вызвать частое мочеиспускание, — это камни в почках или мочевом пузыре. Образуются они из-за накопления кристаллов и белков, содержащихся в моче. У мужчин среднего возраста подобным симптомом сопровождается начало простатита. А людей, склонных к тревожности, неврозу и повышенной волнительности, подобные психологические проблемы могут заставить чаще бегать в туалет — точная причина этого не установлена до сих пор. Кроме того, не стоит забывать, что повышенная потребность опорожнять мочевой пузырь свойственна и больным с сахарным диабетом. Также не стоит забывать, что кофе и алкоголь стимулируют обезвоживание, что и активизирует работу выделительной системы.
Фото: depositphotos
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